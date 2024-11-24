«Автомобилист» оказался сильнее минского «Динамо» в овертайме

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались минское «Динамо» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Минск-Арена» в Минске. «Автомобилист» одержал победу со счётом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) в овертайме.

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В составе минского «Динамо» заброшенными шайбами отметились Александр Волков, Брэди Лайл. За «Автомобилист» забил Максим Осипов, Андрей Обидин, Степан Хрипунов.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 33 очка за 30 матчей. «Автомобилист» располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 39 очков после 28 игр.