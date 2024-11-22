Омский «Авангард» расторг контракт со знаменитым хоккеистом

Омский хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с 31-летним защитником сборной Казахстана Дарреном Дицем, говорится в сообщении клуба в Telegram-канале. В «Авангарде» уточнили, что решение было принято по соглашению сторон.

Клуб благодарит Даррена за работу и желает ему успешного продолжения карьеры, — говорится в сообщении.

Даррен Диц перешел в «Авангард» перед нынешним сезоном. Хоккеист провел 18 матчей, в ходе которых забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи.

Ранее стало известно, что тульский клуб АКМ подал заявку на вступление в КХЛ. Руководство коллектива заявило о готовности стать участником турнира в финансовых, структурных и кадровых планах. Главным препятствием для перехода тульского АКМ в КХЛ является домашняя арена, которая не отвечает требованиям лиги.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) запустила турнир в формате 3×3, первые матчи пройдут 19 декабря. Всего примут участие восемь команд. В первой группе сыграют омский «Авангард», астанинский «Барыс», уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург», а во втором дивизионе — новосибирская «Сибирь», челябинский «Трактор», минское «Динамо» и казанский «Ак Барс».