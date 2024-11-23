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Овечкин появился на публике после перелома ноги, посетив матч НБА

Форвард команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал гостем матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Вашингтон Уизардс» и «Бостон Селтикс», который состоялся на «Кэпитал Уан Арене» минувшей ночью.

Овечкин появился на публике после перелома ноги, посетив матч НБА
© Газета.Ru

Для 39-летнего россиянина это было первое появление на публике после того, как стало известно о переломе ноги. Игра завершилась в пользу действующих чемпионов НБА — 108:96.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Овечкин пропустит из-за этой травмы от четырех до шести недель — об этом стало известно после того, как 20 ноября он прошел дополнительное обследование.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Хоккей
Александр Овечкин