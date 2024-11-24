Сидни Кросби забил 600-й гол в НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Юту».

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На момент написания новости идёт третий период. Счёт 2:1 в пользу гостей. Во втором периоде заброшенной шайбой отличился канадский форвард «пингвинов» Сидни Кросби. Этот гол стал для известного 37-летнего нападающего 600-м в НХЛ.

Из действующих игроков франшизы только форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил больше голов (868). Россиянин достиг отметки в 600 голов в 2018 году.

В текущем сезоне на счету Кросби восемь голов и 13 ассистов в 23 встречах.