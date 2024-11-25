Главные события недели в НХЛ

Россияне из «Коламбуса» организовали самый крутой камбэк, а Овечкин получил тяжелейшую в карьере травму.

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Прошла очередная неделя регулярного чемпионата НХЛ, и она была полна событий разного рода: прогремели сразу две тренерские отставки, причём Джим Монтгомери, уволенный из «Бостона», уже через несколько дней нашёл работу в «Сент-Луисе», Овечкин, Капризов и Кочетков получили травмы, но в случае с Кириллом вроде бы всё обошлось, и скоро он выйдет на лёд.

Давайте посмотрим, кто на этой неделе порадовал, а кто расстроил.

Гол недели – Эван Бушар («Эдмонтон Ойлерз»)

Самые красивые голы на неделе забили игроки «Эдмонтона» — Коннор Макдэвид и Эван Бушар. И если к свершениям Коннора мы все привыкли, то подобных голов от защитника «нефтяников» явно не ждёшь. Эван в матче с «Оттавой» подхватил шайбу в средней зоне, красивым финтом убрал с пути Шабо, а после играюче разобрался с Улльмарком.

Ассист недели – Джон Таварес («Торонто Мэйпл Лифс»)

«Торонто» видоизменился при новом главном тренере – теперь команда не играет так весело, как раньше. Но это не значит, что «листья» теперь скучны и примитивны. В этом моменте уж точно – Джон Таварес подхватил шайбу за своими воротами и шикарной передачей отрезал всю пятёрку «Юты». Митч Марнер таким подарком не мог не воспользоваться.

Комбинация недели – Девон Тэйвз – Самуэль Жирар – Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»)

Тот случай, когда в протокол можно было бы вписать и всю пятёрку. «Лавины» подхватили шайбу в своей зоне, спокойно зашли в чужие владения, в несколько передач нашли свободное пространство, а закончил комбинацию Рантанен, которому шайбу точно в крюк отправил Жирар.

Сейв недели – Джеймс Раймер («Баффало Сэйбрз»)

«Баффало» выдаёт впечатляющий отрезок – команда уже находится в зоне плей-офф на Востоке. Однако Джеймс Раймер руку к этим достижениям не приложил – канадец до матча с «Сан-Хосе» на льду не появлялся. Но эту игру он точно запомнит – в середине второго периода Джеймс не дал «акулам» увеличить разрыв в счёте, сделав впечатляющий сейв после броска Маклина Селебрини. А движение, после которого Раймер окончательно зафиксировал шайбу, напомнило праймового Василевского.

Событие недели – травма Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз»)/600-й гол в НХЛ Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»)

Матч с «Ютой» Овечкин начал потрясающе – оформил дубль и всерьёз претендовал на второй хет-трик подряд. Но в третьем периоде случилась неприятность – столкновение с Джеком Макбэйном оставило Ови на четыре-шесть недель без хоккея. Россиянин духом не упал – уже в пятницу его заметили на баскетболе в хорошем расположении духа со стаканом пенного напитка.

Но было событие и со знаком плюс – Сидни Кросби стал 21-м игроком в истории НХЛ, который забил 600 голов в лиге, а также седьмым, кто сделал это за один клуб. Своевременная передача Эрика Карлссона и точный бросок в угол. Правда, «пингвинам» это не помогло – «Юта» разгромила их со счётом 6:1.

Удивление недели – Шон Монахан («Коламбус Блю Джекетс»)

Или Шон МонаханОВ, как прозвали канадского нападающего наши ребята из «Коламбуса». Когда Шона подписывали, возникал вопрос: а это точно тот игрок, который сможет преобразить игру верхних звеньев «мундиров»? Но на этой неделе форвард произвёл очень хорошее впечатление – семь очков за три матча помогли команде одержать победы во всех матчах на неделе.

Выступление недели – Зак Веренски в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Веренски – безусловный лидер обороны «Коламбуса», но причислить его к категории защитников, в которую входят условные Хьюз, Макар и Фокс, язык не повернётся. Однако в игре с «Тампой» защитник выдал матч жизни – пять очков и победный гол в овертайме. Такой перформанс невозможно не отметить.

Провал недели – «Флорида Пантерз» и Сергей Бобровский

Эту неделю чемпионы НХЛ провели просто ужасно – три поражения в основное время, 16 пропущенных шайб и большие вопросы по игре. Если поражения от «Виннипега» и «Колорадо» можно списать на статус оппонентов, то фиаско в игре с «Чикаго» никуда не годится. Не выделился и Сергей Бобровский, который в двух матчах пропустил 10 шайб, а его процент отражённых бросков был ниже 80%.

Камбэк недели – «Коламбус Блю Джекетс» в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Безусловно, самый сумасшедший матч на этой неделе: о чём говорить, если на 27-й минуте счёт был уже 5:5. «Тампа» быстро повела 3:0 и продолжала сминать соперника, но «Коламбус» встрепенулся, быстро отыгрался и даже несколько раз вёл по ходу матча. «молнии» успели сравнять счёт, встреча ушла в овертайм, где сильнее оказались хозяева. Руку приложили и россияне: Проворов, Марченко, Воронков и Чинахов набрали в сумме шесть очков.

Российский герой недели – Дмитрий Воронков («Коламбус Блю Джекетс»)

Достаточно неожиданный представитель, но Дмитрий это полностью заслужил. Воронков отличался во всех матчах на этой неделе, чем помог «Коламбусу» одержать победу в каждом из них. Многие гадали, какими будут последствия травмы, полученной в предсезонке, но сейчас мы видим, что россиянин стойко преодолел все трудности.