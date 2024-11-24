«Металлург» одержал победу над «Сибирью» в домашнем матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались магнитогорский «Металлург» и новосибирская «Сибирь». Команды играли на стадионе «Металлург-Арена» в Магнитогорске. «Металлург» одержал победу со счётом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

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В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Данила Юров, Даниил Вовченко, Денис Зернов. За «Сибирь» забил Алексей Яковлев.

«Металлург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 33 очка за 31 матч. «Сибирь» располагается там же на восьмой строчке, заработав 25 очков после 27 игр.