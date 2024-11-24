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«Металлург» одержал победу над «Сибирью» в домашнем матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались магнитогорский «Металлург» и новосибирская «Сибирь». Команды играли на стадионе «Металлург-Арена» в Магнитогорске. «Металлург» одержал победу со счётом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

«Металлург» одержал победу над «Сибирью» в домашнем матче КХЛ
© Чемпионат.com

В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Данила Юров, Даниил Вовченко, Денис Зернов. За «Сибирь» забил Алексей Яковлев.

«Металлург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 33 очка за 31 матч. «Сибирь» располагается там же на восьмой строчке, заработав 25 очков после 27 игр.

Хоккей
Даниил Вовченко
Алексей Яковлев
Денис Зернов
Металлург