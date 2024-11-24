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Травмированный Овечкин избежал операции

Врач московского "Динамо" Валерий Конов заявил, что получивший травму нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин избежал операции. Его слова приводит "Матч ТВ".

Травмированный Овечкин избежал операции
© Газета.Ru
"Я общаюсь с Сашей. Операцию на травмированной ноге ему делать не будут. Значит перелом малоберцовой кости произошел без смещения. Хотя снимок из "Вашингтона" мне так и не прислали. Там ведь, в НХЛ, принято все скрывать", - заявил Конов.

В ночь на 19 ноября "Вашингтон" в гостевом матче обыграл "Юту" со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Овечкин пропустит из-за этой травмы от четырех до шести недель — об этом стало известно после того, как 20 ноября он прошел дополнительное обследование.

Овечкин продолжает погоню за "вечным" снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Хоккей
Валерий Конов
Александр Овечкин
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