Травмированный Овечкин избежал операции

Врач московского "Динамо" Валерий Конов заявил, что получивший травму нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин избежал операции. Его слова приводит "Матч ТВ".

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"Я общаюсь с Сашей. Операцию на травмированной ноге ему делать не будут. Значит перелом малоберцовой кости произошел без смещения. Хотя снимок из "Вашингтона" мне так и не прислали. Там ведь, в НХЛ, принято все скрывать", - заявил Конов.

В ночь на 19 ноября "Вашингтон" в гостевом матче обыграл "Юту" со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Овечкин пропустит из-за этой травмы от четырех до шести недель — об этом стало известно после того, как 20 ноября он прошел дополнительное обследование.

Овечкин продолжает погоню за "вечным" снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.