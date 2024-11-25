Овечкин отправится с «Вашингтоном» во Флориду на матч НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отправится вместе с командой на выездной матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды», сообщает в социальных сетях журналист Сэмми Сильбер.

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Овечкин в матче «Юты» и «Вашингтона» получил удар в область колена в столкновении с Макбэйном. По результатам обследования стало известно, что у 39‑летнего хоккеиста перелом левой малоберцовой кости — россиянин выбыл на самый продолжительный срок за 20 сезонов в НХЛ. Он пропустит минимум четыре недели. Без Овечкина «Вашингтон» потерпел два поражения подряд: от «Колорадо» (1:2) и «Нью‑Джерси» (2:3). Матч против «Флориды» состоится 25 ноября.

— Овечкин едет во Флориду, по словам Карбери. Он будет с командой. Он не будет кататься, но может быть вместе с командой, — написала Сильбер в социальных сетях.

Российский форвард в текущем сезоне НХЛ набрал 25 очков (15 шайб и 10 результативных передач) в 18 матчах. Всего в его активе 868 голов в регулярных чемпионатах, по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).