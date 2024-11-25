Стал известен характер травмы Капризова

Журналист Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Кирилла Капризова.

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Фридман заявил, что Капризов избежал серьезных повреждений. Он подчеркнул, что за хоккеистом будут наблюдать на протяжении нескольких дней.

Капризов пропустил последний матч «Миннесоты» против «Калгари Флэймс», который состоялся 23 ноября и завершился победой Калгари со счетом 4:3 в серии буллитов. Причиной стала травма нижней части тела хоккеиста.

22 ноября Капризов вышел в лидеры бомбардирской гонки регулярного чемпионата НХЛ. В активе хоккеиста теперь 13 заброшенных шайб и 21 результативная передача в 19 встречах. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров лиги с канадцем Натаном Маккинноном из «Эдмонтон Ойлерс».