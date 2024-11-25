"Ак Барс" обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Казанский "Ак Барс" в гостях со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 9 333 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Семен Кошелев (13-я минута) и Артем Галимов (31). У ЦСКА отличился Иван Дроздов (24).

Команды встретились во второй раз в текущем сезоне. 17 ноября армейцы одержали выездную победу со счетом 3:0.

В следующем матче "Ак Барс" 27 ноября на выезде сыграет с "Сочи", ЦСКА на следующий день проведет гостевой матч с московским "Динамо".