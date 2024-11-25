Третьяк заявил, что «СКА-Арена» готова принять Кубок Первого канала

Владислав Третьяк сказал, что «СКА-Арена» готова принять Кубок Первого канала.

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Турнир пройдет 12-15 декабря в Санкт-Петербурге. В нем сыграют команда «Россия 25», сборные Белоруссии и Казахстана, а также сборная легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Там больше арена, ожидается большой зрительский интерес, ожидается команда из иностранных игроков. Тем более построили хороший дворец, столько тот стадион [Ледовый дворец] не вмещает. По арене были некоторые вопросы, сейчас они сняты, федерация проверила, что арена готова принять Кубок Первого канала», – сказал президент ФХР.

9 июня стало известно о пожаре на территории комплекса «СКА-Арены», в результате чего были повреждены чаша стадиона и трибуны.

СКА в текущем сезоне проводит домашние матчи в Ледовом дворце.