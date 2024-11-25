В «Динамо» рассказали, почему нападающий О’Делл пропустил уже полтора месяца

Спортивный директор и генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал, почему нападающий «бело‑голубых» Эрик О’Делл не играет уже на протяжении полутора месяцев.

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В текущем сезоне 34‑летний канадский форвард провел 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 6 (2+4) очков.

— Какая официальная информация по состоянию Эрика О’Делла? Он пропустил уже больше месяца.

— После гостевой игры с «Металлургом» (8 октября), когда он набрал 2 (1+1) очка, мы вернулись в Москву. В течение последующих двух‑трех дней он еще тренировался, а затем почувствовал дискомфорт, связанный с его старыми проблемами. Мы проконсультировались с врачами и приняли решение дать ему две недели паузы, — цитирует Сопина «Чемпионат».

О’Делл выступает за «Динамо» с 2021 года.

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