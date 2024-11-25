«Торпедо» забросило шесть безответных шайб «Спартаку» в КХЛ

Нижегородское "Торпедо" разгромило московский "Спартак" со счетом 6:0 в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ.

Матч состоялся на арене "Мегаспорт". Авторами заброшенных шайб стали Владислав Фирстов (на 4-й и 51-й минутах), Игорь Ларионов (на 23-й), Сергей Гончарук (на 24-й), Евгений Свечников (на 27-й) и Максим Летунов (на 39-й).

Эта победа прервала серию из четырех побед "Спартака" под руководством Алексея Жамнова. Ранее в сезоне, 14 сентября, "Спартак" одержал победу над "Торпедо" на своем льду со счетом 4:2.

"Торпедо" поднялось на шестое место в Западной конференции, набрав 35 очков в 31 матче. "Спартак" с 43 очками после 30 игр занимает второе место. Следующий матч "Торпедо" проведет 3 декабря дома против магнитогорского "Металлурга", а "Спартак" 28 ноября встретится на выезде с "Нефтехимиком" из Нижнекамска. ﻿