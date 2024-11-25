Моторыгин: хочется оказаться среди легенд «Динамо»

Сегодня, 25 ноября, игроки главной команды системы московского «Динамо» побывали на экскурсии в клубном музее общества «Динамо» в Петровском парке. После завершения мероприятия голкиперы Максим Моторыгин и Илья Подсуха, а также нападающий Артём Чернов поделились впечатлениями.

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«В любом случае очень полезное мероприятие, потому что это наша история. Было очень интересно узнать многие вещи. Раньше особо не увлекался историей. Думаю, что впоследствии приду на полную экскурсию.

— На исторических плакатах сегодня показывали многих легенд динамовского прошлого. Хочется, чтобы через 20-30 лет и твоя фотография появилась в этом ряду клубных легенд?

— Конечно, мне хочется. А кому может не хотеться? (улыбается). Для этого надо больше работать, стараться и играть», — передаёт слова Моторыгина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Было очень полезно прийти и послушать историю своего клуба и узнать, что было до этого. Я уже второй раз побывал в музее «Динамо». Первый раз был ещё в начале сезона, на такой же экскурсии. Но сегодня подчерпнул для себя кое-что новое. Так что это очень полезно и интересно. Всем советую побывать», — сказал Подсуха.