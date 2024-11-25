Вице‑капитан «Торонто» почтил память российского хоккеиста Родиона Амирова

Ассистент капитана «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес почтил память российского хоккеиста Родиона Амирова, который скончался в августе 2023 года после продолжительной борьбы с раком.

Таварес принял участие в акции «Хоккей против рака», в рамках которой сфотографировался с табличкой в руках с надписью: «Я борюсь за Родиона».

В феврале 2022 года у Амирова, которому на тот момент было 20 лет, была диагностирована опухоль головного мозга, в апреле того же года игрок прошел курсы химиотерапии.

Форвард провел за «Салават Юлаев» 79 матчей в КХЛ и набрал 18 очков (10+8). На драфте НХЛ‑2020 он был выбран «Торонто» в первом раунде под общим 15‑м номером, но не успел провести за «Мэйпл Лифс» ни одной встречи.