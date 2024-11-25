Директор «Динамо» объяснил, почему чемпионат КХЛ «3х3» неинтересен клубу

Спортивный директор «Динамо» высказался о чемпионате КХЛ «3х3».

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Ранее лига анонсировала новый турнир в формате «3 на 3». Он стартует 19 декабря, участвуют 8 команд. Планируется провести 24 тура, суперфинал состоится в июле 2025 года.

– На прошлой неделе КХЛ презентовала новый турнир 3х3. Понятно, что это пока полубукмекерская история, поэтому сотрудничающее с другой компанией «Динамо» никак не могло стать участником первого турнира. Но чисто гипотетически вам это может стать интересно в будущем?

– Если честно, то не изучал и не занимался этим вопросом. Надо более глубоко проработать эту тему. Даже регламента пока толком не знаю, видел только общие положения по заголовкам в прессе. Это краткосрочный турнир или длительный?

– Первый сезон будет длиться полгода.

– Это такой пласт работы, которым я сейчас заниматься не готов: собирать команду для 3х3, контролировать все и заниматься ей. Понимаете, не хочется собрать команду для галочки, чтобы московское «Динамо» шло на последних местах.

Если делать, то хорошо. А для этого тоже нужны ресурсы, потому что такой хоккей отличается от стандартного. Финансовые средства, человеческий ресурс, затраты времени.

Этим заниматься нужно пристально, и на данный момент нам это неинтересно, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.