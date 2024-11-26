Никита Кучеров превзошёл достижение Сидни Кросби в НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».

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На момент написания новости завершился первый период. Счёт 5:1 в пользу хозяев. В первом периоде российский нападающий Никита Кучеров забил гол и сделал одну результативную передачу.

Кучеров провёл 128-й многоочковый период с момента своего дебюта в НХЛ и обошёл Сидни Кросби по этому показателю. Теперь россиянин занимает чистое второе место.

Рекорд по этому показателю принадлежит Коннору Макдэвиду (171).