«Тяжелое поражение». Защитник «Флориды» Миккола — об 1:4 от «Вашингтона»

Защитник «Флориды Пантерз» Нико Миккола прокомментировал поражение во встрече с «Вашингтон Кэпиталз».

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«Это была хорошая битва. «Вашингтон» — хорошая команда, и они выложились по полной. Тяжёлое поражение», — приводит слова Микколы официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Сегодня, в ночь с 25 на 26 ноября мск, на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

В составе победителей голами отметились канадский защитник Джейкоб Чикран и датский нападающий Ларс Эллер, на счету которого дубль. Также отметился заброшенной шайбой российский форвард Иван Мирошниченко.