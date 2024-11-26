38 сейвов Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Сент-Луисом»

Сегодня, в ночь с 25 на 26 ноября мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис Блюз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

© championat.com

В составе победителей голами отметились канадские форварды Джордан Кайру, Захари Болдюк, на счету которого дубль, и Брэйден Шенн. Российский нападающий Павел Бучневич также отличился заброшенной шайбой.

У хозяев дубль на счету канадского форварда Уилла Кайлли. Российский нападающий Артемий Панарин результативными действиями не отметился и завершил матч с показателем «-2».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Рейнджерс» проведёт на выезде с «Каролиной Харрикейнз» 28 ноября. «Сент-Луис» продолжит выездную серию и встретится с «Нью-Джерси Дэвилз» 28 ноября.