«Амур» обменял Лозебникова в «Сибирь» на Дубакина

Хоккейные клубы «Сибирь» и «Амур» совершили обмен, в результате которого в новосибирскую команду переходит вратарь Дмитрий Лозебников, а в хабаровский клуб отправляется нападающий Сергей Дубакин, сообщает пресс‑служба «Сибири».

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Контракт с 26‑летним Лозебниковым подписан до конца текущего сезона.

В КХЛ он дебютировал за «Амур» в сезоне‑2022/2023. В лиге на его счету 38 матчей и 90,9% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,78.

24‑летний Дубакин выступал за «Сибирь» с 2020 года. Всего в КХЛ он провел 149 матчей и набрал 46 (22+24) очков.

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