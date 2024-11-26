Гашек раскритиковал проведение «Вечера русского наследия» «Коламбусом»

Чешский бывший голкипер Доминик Гашек раскритиковал возможное проведение «Вечера русского наследия» во время игры «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» 13 декабря.

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Отмечается, что мероприятие должно включать подарки для болельщиков, а также возможность фанатам сделать совместное фото с российским нападающим «Блю Джекетс» Кириллом Марченко. Дополнтиельно сообщается, что данное событие ещё не было официально подтверждено.