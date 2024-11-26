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Гашек раскритиковал возможное проведение «Вечера русского наследия» «Коламбусом»

Чешский бывший голкипер Доминик Гашек раскритиковал возможное проведение «Вечера русского наследия» во время игры «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» 13 декабря.

Гашек раскритиковал проведение «Вечера русского наследия» «Коламбусом»
© Чемпионат.com

Отмечается, что мероприятие должно включать подарки для болельщиков, а также возможность фанатам сделать совместное фото с российским нападающим «Блю Джекетс» Кириллом Марченко. Дополнтиельно сообщается, что данное событие ещё не было официально подтверждено.

«НХЛ определённо сошла с ума. В дополнение к своей многолетней поддержке российской специальной военной операции (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации), они придумали новый российский проект. Лига должна выплатить Украине миллиарды долларов», — написал Гашек на своей странице в соцсети.

Хоккей
Кирилл Марченко
Доминик Гашек