СКА хочет изменить одно из правил КХЛ

СКА предложил изменить введенное прошлой весной правило, которое ограничивает количество переходов из одного клуба в другой до трех хоккеистов, сообщает «Спорт-Экспресс».

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По информации источника, петербургский клуб хочет, чтобы данное правило не действовало на игроков:

1. Которые не провели в прошлом сезоне ни одного матча в КХЛ

2. Достигшие возраста 29 и более лет.

3. Хоккеисты, имеющие право выступать в нынешнем сезоне МХЛ

4. Игроки, получившие статус свободного агента в период с 1 по 10 июня.

СКА занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 39 очков в 30 встречах. 28 ноября армейцы сыграют против «Адмирала». Встреча состоится в Владивостоке на стадионе «Фетисов Арена». Начало — в 12.00 по московскому времени.