«Авангард» пытался вернуть Илью Ковальчука в команду.

© Sports.ru

41-летний хоккеист получал предложение о переходе в «Авангард».

«Я знаю информацию, которую еще никто не сообщал. «Авангард» делал предложение Ковальчуку вернуться как хоккеисту. Ковальчук отказался. Сказал, что если привезете Хартли, я вернусь, а так не пойду. Предложение было», – сказал журналист Алексей Шевченко.

Ковальчук выиграл Кубок Гагарина вместе с «Авангардом» в сезоне-2020/21 – тогда команду возглавлял Боб Хартли, знакомый Илье по работе в НХЛ.