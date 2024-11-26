«Авангард» сравнял счет на последней минуте и обыграл «Металлург» по буллитам

Омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» (2:1 Б) в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ.

© Соцсети

Автором шайбы «Металлурга» в концовке первого периода стал нападающий хозяев Дмитрий Силантьев. Долгое время счет на табло сохранялся, пока на отметке 59:23 Наиль Якупов в большинстве не восстановил равенство.

В серии буллитов успешнее были хоккеисты «Авангарда», победный бросок — на счету Рида Буше.

«Металлург» набрал 34 очка, команда Андрея Разина занимает 5‑е место в Восточной конференции. «Авангард» (28 очков) располагается на 8‑й строчке Востока.

Прямые трансляции матчей FONBET Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Силантьев, 15:53. — Якупов, 59:23 (бол.).

Победный буллит: Буше