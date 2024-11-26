Лидер КХЛ «Локомотив» проиграл второй матч подряд со счетом 0:3

Ярославский «Локомотив» уступил московскому «Динамо» (0:3) в гостях в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Авторами заброшенных шайб в составе «бело‑голубых» стали Джордан Уил, Дмитрий Рашевский и Артем Швец‑Роговой.

Американский голкипер «Динамо» Хантер Миска отразил 30 бросков и впервые в карьере в КХЛ сыграл «на ноль».

Для «Локомотива» поражение со счетом 0:3 стало вторым подряд — 23 ноября команда Игоря Никитина с тем же результатом уступила «Торпедо».

С 52 очками «Локомотив» по‑прежнему лидирует в Западной конференции и сводной таблице лиги, «Динамо» (41 очко) идет 3‑м. Для москвичей победа стала шестой подряд.

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Уил, 15:51. Рашевский, 23:40. Швец-Роговой, 32:01.