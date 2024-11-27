Гол Сергачева принес победу «Юте» над «Монреалем»

«Юта» на выезде обыграла «Монреаль» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, прошедшая на стадионе «Белл Центр» завершилась со счетом 3:2 ОТ.

Защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился победным голом в овертайме и был признан первой звездой матча. Россиянин провел в игре на льду 30:43 (из них 5:55 – в большинстве и 3:58 – в меньшинстве), совершил один бросок по воротам, заблокировал три броска соперника, заработал один малый штраф, сделал два силовых приема и завершил встречупри показателе полезности «+3».

Всего в текущем сезоне НХЛ Сергачев набрал 15 (6+9) очков в 22 матчах. 26-летний хоккеист перешел в «Юту» в июне из «Тампы» в результате обмена.

«Юта» набрала 21 очко в 22 матчах нового сезона регулярного чемпионата и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Монреаля» стало 17 баллов после 21 игры, команда располагается на 16-м месте на Востоке.