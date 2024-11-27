Овечкин объяснил, почему не следит за питанием

Российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в эфире «Матч ТВ» заявил, что не следит за питанием, поскольку все калории теряет на льду.

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Овечкину 39 лет, с 868 голами он занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894).

— Нужно ли следить за питанием, когда подходишь к 40 годам?

— Я не слежу. Все сжигается на льду, на тренировках. Есть люди, которые следят за питанием, и у них все получается. А есть те, кто не следит, но и у них все получается. Я привык к тому, что у меня есть собственный рацион, подготовка. Кого‑то слушать и говорить, что он делает что‑то неправильно, а кто‑то — правильно… Это не мне судить, — сказал Овечкин «Матч ТВ».

Овечкин в текущем сезоне НХЛ забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач в 18 матчах регулярного чемпионата.