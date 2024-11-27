Российский игрок НХЛ рассказал о разнице восприятия хоккея в России и Канаде

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйплс Лифс» Никита Гребенкин рассказал о разнице восприятия хоккея в Магнитогорске и в Торонто. Его слова приводит ТАСС.

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Игрок отметил, что люди в этих городах по-разному относятся к матчам.

«В Торонто приходят на матчи как на праздник, много работают с болельщиками. В Магнитке люди приходят именно посмотреть хоккей, а не поразвлекаться. Пока не увидишь, это не поймешь», — заявил хоккеист.

Гребенкин также рассказал об адаптации в Канаде. «Не скажу, что я суперпривык, ощущая себя как дома. Но выходя на улицу, я уже не нервничаю. Уже знаю улицы, куда можно повернуть, куда выйти», — добавил россиянин.

В нынешнем сезоне Гребенкин провел два матча в регулярном чемпионате НХЛ, не отметившись результативными действиями. В минувшем сезоне в составе магнитогорского «Металлурга» он стал обладателем Кубка Гагарина.