«Лада» расторгла контракт с хоккеистом Пайгиным

Защитник Зият Пайгин покинул «Ладу», сообщается на сайте хоккейного клуба из Тольятти.

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Соглашение с 29‑летним защитником расторгнуто по обоюдному согласию сторон. В середине ноября «Лада» поместила Пайгина в список отказов, однако ни одна команда не предложила игроку контракт.

Пайгин в текущем сезоне провел 14 матчей, забросил шайбу и отдал результативную передачу. Всего в КХЛ защитник сыграл 415 матчей и записал в актив 106 очков (36+70).

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