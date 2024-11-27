Овечкин ответил, возможно ли забросить 1000 шайб в НХЛ

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в эфире «Матч ТВ» ответил на вопрос, возможно ли забросить тысячу шайб в современной НХЛ.

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В активе 39‑летнего Овечкина 868 голов в НХЛ, по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).

— Правда, что сейчас, забивая каждый гол, вы оставляете себе клюшку?

— Я сохраняю клюшку и шайбу.

— Вы же понимаете, как бесценны эти раритеты.

— Конечно. Если бы я знал, что у меня произойдет такая ситуация, и я буду догонять Гретцки по голам, и вокруг будет происходить вся эта шумиха — я бы сразу все сохранил, с первой же шайбы.

У меня будет специальный стенд. Все получится красиво. Считаю, это важно для хоккеистов — создать такой музей, увидеть эти шайбы, клюшки. Это будет очень прикольно, многие люди захотят на это посмотреть. Будем думать, как это лучше реализовать.

— А тысяча голов — это вообще реально?

— Думаю, что нереально. По сегодняшней игре в лиге — нет, — сказал Овечкин «Матч ТВ».