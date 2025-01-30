В Казахстане запретили финансирование легионеров за счёт бюджета

29 января депутаты Мажилиса парламента Казахстана приняли поправки, устанавливающие запрет финансирования легионеров за счёт бюджетных средств.

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« Т а к и м о б р а з о м , г о с у д а р с т в о б о л ь ш е н е б у д е т с о д е р ж а т ь л е г и о н е р о в . Э т а н о р м а в к л ю ч е н а в з а к о н о п р о е к т в ц е л я х и с п о л н е н и я п о р у ч е н и я п р е з и д е н т а о б э ф ф е к т и в н о м и с п о л ь з о в а н и и г о с у д а р с т в е н н ы х с р е д с т в » , — п р и в о д и т с о о б щ е н и е п р е с с - с л у ж б ы п а л а т ы Ш а й б а . k z .

Отмечается, что учреждения в области физкультуры и спорта смогут зарабатывать на сдаче в аренду инвентаря и спортивных сооружений, а также оказания услуг в области спортивной медицины.

Напомним, по ходу сезона «Барыс» в одностороннем порядке расторг контракты со всеми североамериканскими хоккеистами, выплатив сотни миллионов тенге компенсаций.