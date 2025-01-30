В Казахстане запретили финансирование легионеров за счёт бюджета
29 января депутаты Мажилиса парламента Казахстана приняли поправки, устанавливающие запрет финансирования легионеров за счёт бюджетных средств.
«Таким образом, государство больше не будет содержать легионеров. Эта норма включена в законопроект в целях исполнения поручения президента об эффективном использовании государственных средств», — приводит сообщение пресс-службы палаты Шайба.kz.
Отмечается, что учреждения в области физкультуры и спорта смогут зарабатывать на сдаче в аренду инвентаря и спортивных сооружений, а также оказания услуг в области спортивной медицины.
Напомним, по ходу сезона «Барыс» в одностороннем порядке расторг контракты со всеми североамериканскими хоккеистами, выплатив сотни миллионов тенге компенсаций.