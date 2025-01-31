Ротенберг устроил перепалку с журналистом

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после победы над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги устроил перепалку с журналистом. Его слова передает Sport24.

Ротенбургу не понравились высказывания одного из представителей СМИ, в том числе про то, что соперник пытался давить во втором периоде.

« С п а р т а к » н е и г р а е т в д а в л е н и е . В ы с м о т р е л и и г р у в о о б щ е ? Д у м а ю , [ с м о т р е л и ] н е н а ш у и г р у . В ы , в и д и м о , н о ч ь ю с м о т р е л и Н Х Л и н е в ы с п а л и с ь . М о ж н о с л е д у ю щ и й в о п р о с ? » — з а я в и л Р о т е н б е р г .

Встреча прошла на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась в серии послематчевых буллитов. Основное время закончилось со счетом 3:3, а победный бросок в серии нанес Иван Демидов.

Первые три шайбы в матче забили хоккеисты СКА, отличились Григорий Кузьмин, Илья Карпухин и Михаил Григоренко. Следом «Спартак» ответил тремя шайбами. Голы на свой счет записали Николай Голдобин, Павел Порядин и Вениамин Королев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков. СКА идет на шестой строчке, имея в активе 63 балла.