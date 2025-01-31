Неудачный день Мичкова. Так мало в НХЛ он еще не играл

Таким образом Джон Торторелла наказал Матвея за ошибку в матче с «Айлендерс».

Ещё до объявления о переходе Андрея Кузьменко из «Калгари» в «Филадельфию» матч «Флайерз» был одним из тех, к которому у российского болельщика сегодня могло быть приковано едва ли не наибольшее внимание.

Встреча «лётчиков» с «Айлендерс» началась с первой драки Максима Цыплакова в НХЛ – Скотт Лотон, который пытался отомстить россиянину за силовой приём против Райана Пилинга ещё в предыдущей встрече этих команд, на этот раз вместо ответного хита решил выяснить отношения с форвардом «островитян» в кулачном поединке. Получилась скорее борьба, а не драка, но для разогрева перед хоккеем оказалось достаточно.

Несколько минут спустя хозяева получили право сыграть в большинстве – Адам Пелеч отправился отбывать двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. Сократить пребывание защитника в штрафном боксе в первые две минуты у «Филадельфии» не получилось, но затем Матвей Мичков всё-таки смог пробить Илью Сорокина.

Правда, взятие ворот пришлось отменить – судьи установили, что российскому вратарю гостей активно мешали с нарушением правил, поэтому Пелеч просидел на скамейке штрафников все четыре минуты.

Следующего гола – уже легитимного – пришлось ждать до середины второго периода. Счёт открыли уже «островитяне» – ворота другого российского голкипера Ивана Федотова, который сегодня был визави Сорокина, поразил Симон Хольмстрём.

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Во время гола шведского нападающего на льду присутствовал и Матвей Мичков, действиями которого главный тренер «Флайерз» Джон Торторелла, сегодня проводивший свой 1600-й матч в НХЛ, был крайне недоволен. Настолько, что начал активно высказывать свои претензии Матвею прямо на скамейке запасных.

20-летний нападающий попытался что-то ответить своему наставнику, однако его доводы, судя по всему, были не очень-то убедительными – американский специалист не просто отругал Мичкова, но и усадил его на лавку аж до самого конца матча.

Игровое время Матвея сегодня составило 8 минут 30 секунд, почти три минуты из которых он провёл при игре в большинстве. Для молодого форварда это новый антирекорд по айстайму в отдельно взятом матче НХЛ – до этого он лишь два раза проводил на льду менее 10 минут, но до такой низкой отметки его игровое время ещё не опускалось.

« Я в с ё в р е м я г о в о р и л , ч т о м ы с н и м д а л е к о п р о д в и н у л и с ь в п р о ц е с с е , р а з М а т в е й з д е с ь и г р а е т . М ы п ы т а е м с я н а у ч и т ь е г о , к а к в с ё д е л а е т с я , к а к п р а в и л ь н о в е с т и с е б я п р о ф е с с и о н а л у , в с е м у , ч т о н у ж н о д е л а т ь , ч т о б ы и г р а т ь . Я н е с о б и р а ю с ь в д а в а т ь с я в п о д р о б н о с т и . Я з а б о ч у с ь о н ё м и з н а ю , н а к а к о м э т а п е о н н а х о д и т с я , к а к д а л е к о п р о д в и н у л с я в э т о м п р о ц е с с е . И н е с о б и р а ю с ь п о д в о д и т ь е г о , у к л о н я я с ь о т с и т у а ц и й , о к о т о р ы х л ю д и м о г у т н е д о г а д ы в а т ь с я . М ы с о б и р а е м с я с д е л а т ь в с ё п р а в и л ь н о , п о т о м у ч т о с ч и т а е м М и ч к о в а о с о б е н н ы м . Т а к ч т о э т о м о я р а б о т а . Ч т о б ы н и с л у ч и л о с ь » , – р а с с к а з а л Т о р т о р е л л а п о с л е м а т ч а .

Без Матвея, который сегодня ушёл со льда без результативных действий в пятом матче подряд, «лётчики» пропустили ещё два раза. Соавтором одной из этих шайб стал Максим Цыплаков, который помог впервые забить в НХЛ Марку Гэткомбу. В середине третьего периода Кайл Палмьери в третий раз за игру пробил Федотова, а вот у «Флайерз» ключей к воротам Сорокина так и не нашлось.

«Филадельфия» проиграла очень важный матч – благодаря сегодняшней победе «Айлендерс» обошли «лётчиков» в турнирной таблице и подобрались к зоне уайлд-кард на Востоке на расстояние в четыре очка. Дела у «Флайерз», которые относительно «островитян» провели на три игры больше, всё хуже.