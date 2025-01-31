Реакция Америки на 876-й гол Овечкина

Капитан шикарным выступлением вытащил команду, которую никогда нельзя списывать со счетов.

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Александр Овечкин за последние семь матчей забил всего два гола, не отметившись иным полезными действиями, да и в последних двух встречах уходил со льда без шайб.

Однако с «Оттавой» капитан «Вашингтона» не просто прервал «засуху», но ещё и сделал это в своих лучших традициях — ровно в тот момент, когда команда нуждалась в своём лидере больше всего.

Овечкин набрал три очка в третьем периоде и помог «столичным» совершить суперкамбэк со счёта 1:3 и 2:4. Алекс забил свой 23-й гол в сезоне и 876-й в карьере. Теперь от Уэйна Гретцки его отделяет всего 18 шайб! А от нового рекорда — 19.

Нападающий попутно вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров при игре в большинстве (591), обогнав Никласа Лидстрёма (590), сократил отставание от Фила Эспозито по количеству результативных баллов в истории НХЛ (1587 против 1590) и вышел на первое место в гонке лучших российских снайперов сезона. А вместе с тем обновил свои же рекорды — по количеству голов в большинстве и по количеству франшиз, которым забрасывал не менее 10 шайб при игре с численным перевесом («Оттава» стала 16-й).

Мегаперформанс Овечкина не остался незамеченным в Северной Америке. Мы собрали самые интересные реакции наших заокеанских коллег.

«Овечкину и Строуму не понравилась эта сюжетная линия»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер отметила роль капитана в камбэке «Вашингтона».

« Б е з у м и е . Н и к о г д а н е с п и с ы в а й т е э т у к о м а н д у с о с ч е т о в . « В а ш и н г т о н » , б е з у с л о в н о , о щ у щ а л п о с л е д с т в и я д л и т е л ь н о й в ы е з д н о й с е р и и , д а в я щ е й н а к о м а н д у , к о г д а п р о в о д и л п о с л е д н и й м а т ч с в о е й п о е з д к и с « О т т а в о й » . И э т о б ы л в е ч е р , к о т о р ы й х о ч е т с я з а б ы т ь . В т р е т ь е м п е р и о д е « с т о л и ч н ы е » п р о и г р ы в а л и с о с ч ё т о м 2 : 4 . О д н а к о А л е к с у О в е ч к и н у и Д и л а н у С т р о у м у н е п о н р а в и л а с ь э т а с ю ж е т н а я л и н и я , и о н и о т к а з а л и с ь о т п у с к а т ь с в о ю к о м а н д у с п у с т ы м и р у к а м и . Э т и д в о е в о з г л а в и л и я р о с т н ы й м и т и н г в з а к л ю ч и т е л ь н о й д в а д ц а т и м и н у т к е , ч т о б ы у в е с т и « К э п и т а л з » в о в е р т а й м . В т р е т ь е м п е р и о д е Д ж е й к С а н д е р с о н в е р н у л п р е и м у щ е с т в о в д в а г о л а д л я « с е н а т о р о в » — 4 : 2 , н о О в е ч к и н о т в е т и л ш а й б о й в б о л ь ш и н с т в е . В с к о р е п о с л е э т о г о А л е к с с н о в а з а с и я л , с т я н у в в с е х с о п е р н и к о в н а с е б я , п р е ж д е ч е м о т д а т ь п а с С т р о у м у н а п я т а ч о к . Д и л а н д о б р а л с я д о ш а й б ы и о т п р а в и л е ё м и м о А н т о н а Ф о р с б е р г а , с р а в н я в с ч ё т с в о и м в т о р ы м г о л о м з а в е ч е р . Н о в и т о г е о т с у т с т в и е д и с ц и п л и н ы и г р у б а я и г р а п р и в е л и « В а ш и н г т о н » к п о р а ж е н и ю с о с ч ё т о м 4 : 5 . 3 9 - л е т н и й О в и т е п е р ь н а х о д и т с я в 1 8 ш а й б а х о т У э й н а Г р е т ц к и . А л е к с з а б и л 2 3 г о л а в 3 5 м а т ч а х в э т о м с е з о н е , с о х р а н и в о д и н и з л у ч ш и х п о к а з а т е л е й р е з у л ь т а т и в н о с т и з а с в о ю 2 0 - л е т н ю ю к а р ь е р у » , — н а п и с а л а С и л ь б е р .

NHL Network не удивился новому голу Ови:

« А л е к с в б о л ь ш и н с т в е . Ч т о з д е с ь н о в о г о ? »

Пресс-служба лиги эмоционально отреагировала на шайбу нападающего:

« К т о , к а к н е О в и в б о л ь ш и н с т в е ! О н с т а л н а ш а г б л и ж е в « В е л и к о й п о г о н е » ! »

Журналист RMNB Крис Серулло отметил роль Овечкина в главном моменте матча — в эпизоде с четвёртым голом «столичных», позволившим сравнять счёт.

« О т л и ч н а я р а б о т а С т р о у м а у в о р о т , н о и м е н н о т е р п е н и е О в е ч к и н а н а с и н е й л и н и и с о з д а л о э т о т г о л . Д в а п о д р я д х о р о ш и х д е й с т в и я о т к а п и т а н а , п о з в о л и в ш и е с р а в н я т ь с ч ё т » , — н а п и с а л С е р у л л о .

«Уморительно способная на что угодно команда»

Пресс-служба телеканала TSN отметила точность броска Ови:

« А л е к с О в е ч к и н з а б и в а е т а б с о л ю т н о с н а й п е р с к и м б р о с к о м о т с и н е й л и н и и » .

Журналистка The Washington Post Бэйли Джонсон эмоционально отреагировала на гол капитана «Кэпс»:

« К а к о й а б с у р д н ы й м а т ч ! 4 : 3 , А л е к с О в е ч к и н в б о л ь ш и н с т в е . Б о ж е м о й ! »

Журналист Грант Паульсен восхитился и игрой команды.

« О в и н а р а с с т о я н и и 1 9 г о л о в о т и с т о р и и . З а « с т о л и ч н ы м и » т а к в е с е л о н а б л ю д а т ь . « В а ш и н г т о н » — у м о р и т е л ь н о с п о с о б н а я н а ч т о у г о д н о к о м а н д а » , — н а п и с а л П а у л ь с е н .

Журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд спрогнозировал, когда Александр сможет побить рекорд Гретцки.