Реакция Америки на 876-й гол Овечкина, Ови забил Оттаве, погоня Овечкина за рекордом Гретцки, когда Ови побьёт рекорд Гретцки
Капитан шикарным выступлением вытащил команду, которую никогда нельзя списывать со счетов.
Александр Овечкин за последние семь матчей забил всего два гола, не отметившись иным полезными действиями, да и в последних двух встречах уходил со льда без шайб.
Однако с «Оттавой» капитан «Вашингтона» не просто прервал «засуху», но ещё и сделал это в своих лучших традициях — ровно в тот момент, когда команда нуждалась в своём лидере больше всего.
Овечкин набрал три очка в третьем периоде и помог «столичным» совершить суперкамбэк со счёта 1:3 и 2:4. Алекс забил свой 23-й гол в сезоне и 876-й в карьере. Теперь от Уэйна Гретцки его отделяет всего 18 шайб! А от нового рекорда — 19.
Нападающий попутно вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров при игре в большинстве (591), обогнав Никласа Лидстрёма (590), сократил отставание от Фила Эспозито по количеству результативных баллов в истории НХЛ (1587 против 1590) и вышел на первое место в гонке лучших российских снайперов сезона. А вместе с тем обновил свои же рекорды — по количеству голов в большинстве и по количеству франшиз, которым забрасывал не менее 10 шайб при игре с численным перевесом («Оттава» стала 16-й).
Мегаперформанс Овечкина не остался незамеченным в Северной Америке. Мы собрали самые интересные реакции наших заокеанских коллег.
«Овечкину и Строуму не понравилась эта сюжетная линия»
Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер отметила роль капитана в камбэке «Вашингтона».
«Безумие. Никогда не списывайте эту команду со счетов. «Вашингтон», безусловно, ощущал последствия длительной выездной серии, давящей на команду, когда проводил последний матч своей поездки с «Оттавой». И это был вечер, который хочется забыть. В третьем периоде «столичные» проигрывали со счётом 2:4. Однако Алексу Овечкину и Дилану Строуму не понравилась эта сюжетная линия, и они отказались отпускать свою команду с пустыми руками. Эти двое возглавили яростный митинг в заключительной двадцатиминутке, чтобы увести «Кэпиталз» в овертайм. В третьем периоде Джейк Сандерсон вернул преимущество в два гола для «сенаторов» — 4:2, но Овечкин ответил шайбой в большинстве. Вскоре после этого Алекс снова засиял, стянув всех соперников на себя, прежде чем отдать пас Строуму на пятачок. Дилан добрался до шайбы и отправил её мимо Антона Форсберга, сравняв счёт своим вторым голом за вечер. Но в итоге отсутствие дисциплины и грубая игра привели «Вашингтон» к поражению со счётом 4:5. 39-летний Ови теперь находится в 18 шайбах от Уэйна Гретцки. Алекс забил 23 гола в 35 матчах в этом сезоне, сохранив один из лучших показателей результативности за свою 20-летнюю карьеру», — написала Сильбер.
NHL Network не удивился новому голу Ови:
«Алекс в большинстве. Что здесь нового?»
Пресс-служба лиги эмоционально отреагировала на шайбу нападающего:
«Кто, как не Ови в большинстве! Он стал на шаг ближе в «Великой погоне»!»
Журналист RMNB Крис Серулло отметил роль Овечкина в главном моменте матча — в эпизоде с четвёртым голом «столичных», позволившим сравнять счёт.
«Отличная работа Строума у ворот, но именно терпение Овечкина на синей линии создало этот гол. Два подряд хороших действия от капитана, позволившие сравнять счёт», — написал Серулло.
«Уморительно способная на что угодно команда»
Пресс-служба телеканала TSN отметила точность броска Ови:
«Алекс Овечкин забивает абсолютно снайперским броском от синей линии».
Журналистка The Washington Post Бэйли Джонсон эмоционально отреагировала на гол капитана «Кэпс»:
«Какой абсурдный матч! 4:3, Алекс Овечкин в большинстве. Боже мой!»
Журналист Грант Паульсен восхитился и игрой команды.
«Ови на расстоянии 19 голов от истории. За «столичными» так весело наблюдать. «Вашингтон» — уморительно способная на что угодно команда», — написал Паульсен.
Журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд спрогнозировал, когда Александр сможет побить рекорд Гретцки.
«Лишний раз обработав шайбу, Овечкин лёгким движением запястий приблизился ещё на один шаг к тому, чтобы обойти Уэйна Гретцки в НХЛ. Этот гол стал 876-м для Алекса в карьере. Ови в среднем забрасывает 0,66 шайбы за встречу и находится на пути к тому, чтобы обойти Гретцки 13 апреля в домашнем матче с «Коламбусом». Овечкин увеличил количество голов в большинстве в НХЛ до 318 — это на 44 больше, чем у прежнего рекордсмена Дэйва Андрейчука, который за свою карьеру оформил 274 таких шайбы. Алекс также помог Дилану Строуму забить два гола в третьем периоде, что подарило Ови первый вечер с 3+ очками с 17 ноября, когда он оформил 31-й хет-трик в карьере — в матче с «Вегасом», — напомнил Оланд.