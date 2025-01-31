В «Авангарде» рассказали о состоянии травмированного нападающего

Пресс-служба «Авангарда» рассказала о состоянии травмированного нападающего клуба Рида Буше.

« Р и д Б у ш е п о л у ч и л п о в р е ж д е н и е в м а т ч е с « С а л а в а т о м Ю л а е в ы м » . Ш а й б а п о п а л а е м у в л и ц о , н о о н д о и г р а л в с т р е ч у и д а ж е з а б и л г о л . С е й ч а с н а п а д а ю щ и й п р о х о д и т о б с л е д о в а н и е , п о с л е к о т о р о г о с т а н у т п о н я т н ы с р о к и е г о в о з в р а щ е н и я н а л ё д » , — с к а з а л и в п р е с с - с л у ж б е о м с к о г о к л у б а к о р р е с п о н д е н т у « Ч е м п и о н а т а » П а в л у П а н ы ш е в у .

В нынешнем сезоне Буше сыграл 42 встречи, в которых забросил 22 шайбы и отдал 15 результативных передач. «Авангард» на данный момент провёл 48 игр и расположился на шестой строчке Востока, имея в активе 53 очка.