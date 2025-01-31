Главный тренер «Авангарда» попал в аварию

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше попал в аварию по пути на игру с казахстанским «Барысом». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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« К л у б н ы й M e r c e d e s - B e n z Б у ш е с т о л к н у л с я c H y u n d a i н а л е в о б е р е ж ь е О м с к а . П р е д в а р и т е л ь н о , в о д и т е л ь к о р е й с к о й м а ш и н ы н е у с т у п и л д о р о г у — и з - з а э т о г о п р о и з о ш л о с т о л к н о в е н и е . И т о г : м и н у с п р а в а я д в е р ь и л е в о е к р ы л о у H y u n d a i , а т а к ж е б а м п е р и ф а р а у « М е р с е д е с а » . Б у ш е , е г о п е р е в о д ч и ц а и в о д и т е л ь н е п о с т р а д а л и . С п е ц и а л и с т н а с т а д и о н е , г о т о в и т с я к и г р е » , — с к а з а н о в с о о б щ е н и и .

«Авангард» на данный момент провёл 48 игр и расположился на шестой строчке Востока, имея в активе 53 очка.