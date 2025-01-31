Главный тренер «Авангарда» попал в аварию

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше попал в аварию в Омске
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше попал в аварию по пути на игру с казахстанским «Барысом». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
«Клубный Mercedes-Benz Буше столкнулся c Hyundai на левобережье Омска. Предварительно, водитель корейской машины не уступил дорогу — из-за этого произошло столкновение. Итог: минус правая дверь и левое крыло у Hyundai, а также бампер и фара у «Мерседеса». Буше, его переводчица и водитель не пострадали. Специалист на стадионе, готовится к игре», — сказано в сообщении.
«Авангард» на данный момент провёл 48 игр и расположился на шестой строчке Востока, имея в активе 53 очка.