КХЛ оштрафовала СКА по итогам матча со «Спартаком»
ХК СКА оштрафован по итогам матча со «Спартаком»
Лига приняла решение наложить денежный штраф на ХК СКА за поведение болельщиков.
Во время матча №575 Фонбет Чемпионата КХЛ «Спартак» — СКА Лигой было зафиксировано, что болельщики петербуржской команды, находящиеся в гостевом секторе, допускали оскорбительные скандирования с использованием нецензурных слов и высказываний в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением Правил поведения в Спортсооружениях, на основании этого на ХК СКА наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ.
Также Лига проводит разбирательство в отношении поведения болельщиков «Спартака» во время данной игры.