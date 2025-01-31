КХЛ оштрафовала СКА по итогам матча со «Спартаком»

ХК СКА оштрафован по итогам матча со «Спартаком»

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Лига приняла решение наложить денежный штраф на ХК СКА за поведение болельщиков.

Во время матча №575 Фонбет Чемпионата КХЛ «Спартак» — СКА Лигой было зафиксировано, что болельщики петербуржской команды, находящиеся в гостевом секторе, допускали оскорбительные скандирования с использованием нецензурных слов и высказываний в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением Правил поведения в Спортсооружениях, на основании этого на ХК СКА наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ.

Также Лига проводит разбирательство в отношении поведения болельщиков «Спартака» во время данной игры.