"Ак Барс" переиграл в Тольятти "Ладу"

"Ак Барс" победил в Тольятти "Ладу" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина в третий раз за сезон обыграла тольяттинцев.

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Две свои шайбы казанцы забросили в первом периоде встречи, авторами голов стали Артур Бровкин и Александр Барабанов. В концовке пустые ворота хозяев поразил Дмитрий Яшкин. "Лада" единственный раз отличилась усилиями Архипа Неколенко.

В составе "Ак Барса" отсутствовали два основных форварда Ник Петан и Никита Дыняк. Вместо них на льду выступили Семен Терехов и Денис Комков.

"Ак Барс" набрал 66 очков и догнал "Автомобилист" в таблице Восточной конференции. Казанцы делят с уральцами третье место. "Лада" продолжает занимать десятую строчку в турнирной таблице Востока.

Следующий матч "Ак Барс" проведет 2 февраля в Мытищах с китайским "Куньлунем".

«Лада» — «Ак Барс» — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы:

0:1 Бровкин (Кателевский, Лямкин, 10:34)

0:2 Барабанов (Марченко, 12:29)

1:2 Неколенко (Баранцев, Михайлов, 30:28, 5х4)

1:3 Яшкин (Марченко)