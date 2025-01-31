Украина попросила продлить отстранение хоккейной сборной России

Украина попросила Международную федерацию хоккея (IIHF) продлить отстранение cборной России.

Об этом сказано в официальном письме Украинской федерации хоккея.

« У к р а и н с к а я с т о р о н а п р и з в а л а м е ж д у н а р о д н у ю ф е д е р а ц и ю с о х р а н и т ь и у с и л и т ь с а н к ц и и п р о т и в Р о с с и и и Б е л о р у с с и и , н е д о п у с к а я и х и г р о к о в и т р е н е р о в к м е ж д у н а р о д н ы м т у р н и р а м » , — с к а з а н о в з а я в л е н и и .

В сообщении также говорится о том, что украинцы надеются на принципиальную позицию IIHF и решительность в том, что касается ценностей спорта. Письмо главе Международной федерации было направлено Министр молодежи и спорта Украины Матвеем Бедным и президент Украинской федерации хоккея Сергеем Мазуром.

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IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.