Агент Овечкина рассказал о цели хоккеиста в НХЛ

Спортивный агент Глеб Чистяков, который представляет интересы российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, рассказал, какую цель поставил перед собой хоккеист в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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Его слова приводит Telegram-канал команды Овечкина.

« С т о л ь к о р а з н о п л а н о в о й с т а т и с т и к и п о С а ш е ! Я д у м а ю , ч т о е м у с а м о м у н е в о з м о ж н о э т о в с е в г о л о в е д е р ж а т ь … З н а ю , о н г о в о р и л , ч т о х о т е л б ы с ы г р а т ь 1 5 0 0 м а т ч е й . Т о ж е т а к а я э п о х а л ь н а я ц и ф р а д л я и г р о к о в » , — з а я в и л о н .

На сегодняшний момент на счету Овечкина 1461 игра в НХЛ.

В ночь на 31 января «Вашингтон» проиграл «Оттаве Сенаторз» в овертайме со счетом 4:5. Овечкин записал на свой счет заброшенную шайбу, а также два ассистентских балла. Этот гол стал для него 23-м в сезоне.

Он продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. После гола «Оттаве» российский нападающий отстает от Гретцки на 18 шайб. Соответственно, для того, чтобы единолично возглавить список лучших снайперов НХЛ всех времен, ему нужно забросить еще 19 шайб.

«Вашингтон» с 74 очками в 51 матче лидирует в Восточной конференции НХЛ.