Нападающий Ливо сыграет с «Металлургом» и на Матче звезд

Гендиректор «Салавата» Ринат Баширов подтвердил возвращение Джоша Ливо в состав.

В матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:4 ОТ) 31-летний форвард получил удар локтем в лицо от защитника казанцев Алексея Марченко. Канадец пропустил следующую игру с «Авангардом» (4:2).

Ливо является лучшим снайпером и бомбардиром этого сезона в лиге. Он набрал 60 (39+21) очков в 45 матчах.

– Как сейчас состояние здоровья Ливо?

– Он возвращается в состав и будет играть против «Металлурга».

– Поедет ли хоккеист на Матч звезд КХЛ, куда его выбрали?

– Скорее всего, да. Посмотрим после сегодняшней встречи, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.