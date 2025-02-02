Овечкин обновил рекорд НХЛ по количеству голов одной франшизе

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившись заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс», обновил рекорд НХЛ по голам в ворота одной франшизы.

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Овечкин забил свой 56-й гол в ворота франшизы «Виннипег Джетс» / «Атланта Трешерс», что является его самым высоким показателем против любого клуба и самым большим показателем среди любого игрока в матчах с командами одной франшизы.

Напомним, игра, проходившая на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США), завершилась победой канадской команды в овертайме со счётом 5:4.