Кучеров забил «Айлендерс» и остался на третьем месте в гонке бомбардиров НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась в овертайме со счетом 3:2.

© Спорт день за днем

В составе «Тампы» голы забили Джейк Гюнцель и Никита Кучеров. Вратарь Андрей Василевский отбил 33 из 36 бросков.

За «Айлендерс» шайбы забросили Адам Боквист, Кайл Палмьери и Энтони Д’Анджело (в овертайме). Форвард Максим Цыплаков сделал результативную передачу. В 47 матчах он набрал 21 (7+14) очко.

Голкипер Илья Сорокин отбил 28 из 30 бросков.

В 49 матчах этого сезона Кучеров набрал 76 (24+52) очков и занимает третье место в списке лучших бомбардиров НХЛ. Выше располагаются форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 77 (36+41) очками и нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон с 79 (19+60) очками.

После 51 матча «Тампа» с 58 очками занимает восьмое место в Восточной конференции и четвертое в Атлантическом дивизионе. «Айлендерс» с 55 очками идет на 11-м месте на Востоке и на 5-м в Столичном дивизионе.