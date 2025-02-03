Капризова отправили в долгосрочный список травмированных

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» поместила российского нападающего Кирилла Капризова в долгосрочный список травмированных хоккеистов. Об этом сообщает пресс‑служба «Уайлд» в социальной сети X (ранее Twitter).

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Недавно Капризов восстановился от травмы нижней части тела, из-за которой пропустил больше месяца. Россиянин успел провести три игры, в двух из которых отметился голевыми передачами, а затем снова получил травму.

31 января россиянин был успешно прооперирован. По словам генерального менеджера команды Билла Герина, восстановление Капризова займет снова не меньше месяца.

В текущем сезоне Капризов сыграл 37 матчей и набрал 52 (23+29) очка.

27-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

В турнирной таблице Западной конференции НХЛ «Миннесота» занимает пятое место. У коллектива 66 очков за 53 игры.