Фанаты освистали гимн США в матче НХЛ

Фанаты клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» из Канады освистали гимн США. Об этом сообщает издание Sports Illustrated.

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Эпизод произошел перед матчем команды из столицы Канады Оттавы с «Миннесота Уайлд». Услышав национальный гимн Соединенный Штатов, болельщики подняли гул и начали свистеть, заглушая звуковую дорожку.

Как сообщает издание, таким образом фанаты, скорее всего, выразили недовольство политикой нового президента США Дональда Трампа. Глава государства ввел высокие пошлины на товары из Канады и предлагал государству отказаться от независимости и стать 51-м штатом.

Ранее стало известно, что Трамп пообещал Канаде серьезные налоговые послабления за вхождение в состав США. В Канаде пригрозили Трампу ответными мерами из-за пошлин.