Выступающий в России канадский хоккеист Брендан Лайпсик назвал Ротенберга отличным парнем.

Игрока цитирует Sport 24.

« Р о т е н б е р г — о т л и ч н ы й п а р е н ь . О н п р и в л е к а е т в н и м а н и е к с е б е , к о м а н д е и х о к к е ю в ц е л о м » , — з а я в и л н а п а д а ю щ и й н о в о с и б и р с к о й « С и б и р и » .

2 февраля Ротенберг оправдался фашистами за антирекорд команды по пропущенным шайбам за сезон (153).

« А в 1 9 4 5 ‑ м з н а е т е , ч т о п р о и з о ш л о ? М ы п о б е д и л и у ф а ш и с т о в в В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н е . Э т о в а ж н е е , ч е м к о л и ч е с т в о п р о п у щ е н н ы х ш а й б » , — з а я в и л о н .

Ранее Ротенберг принес будильник на послематчевую пресс-конференцию.

« Я х о ч у в а м п о д а р и т ь п о д а р о к , ч т о б ы в ы п и с а л и п о з и т и в н ы е с т а т ь и о СКА», — смеясь, заявил тренер, однако корреспондент от подарка отказался.

Ротенберг критиковал журналистов за то, что критические заметки о его команде зачастую публикуются ночью или ранним утром.