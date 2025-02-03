Экс-тренер «Вашингтона» оценил гол Овечкина

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» Скотт Арниел оценил шайбу, которую забросил российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в очном противостоянии. Его слова приводит RMNB.
«Вашингтон» уступил «Виннипегу» со счетом 4:5.
«Этот бросок… Я уже видел его раньше. Это было очень быстро, и, очевидно, Хеллибак не успел среагировать на него», — заявил Арниел.
Наставник «Виннипега» ранее работал с Овечкиным — с 2018 по 2022 год он был ассистентом в «Вашингтоне».
2 февраля «Вашингтон» уступил «Виннипегу» в овертайме со счетом 4:5. При этом именно Овечкин забросил шайбу, которая спасла его команду от поражения в основное время и перевела игру в овертайм. Отмечается, что скорость шайбы при броске россиянина составила 142,9 км/ч.
Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. После гола «Виннипегу» Александр отстает от Гретцки на 17 шайб. Соответственно, для того, чтобы единолично возглавить список лучших снайперов НХЛ всех времен, ему нужно забросить еще 18 шайб.