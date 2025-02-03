Экс-тренер «Вашингтона» оценил гол Овечкина

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» Скотт Арниел оценил шайбу, которую забросил российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в очном противостоянии. Его слова приводит RMNB.

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«Вашингтон» уступил «Виннипегу» со счетом 4:5.

« Э т о т б р о с о к … Я у ж е в и д е л е г о р а н ь ш е . Э т о б ы л о о ч е н ь б ы с т р о , и , о ч е в и д н о , Х е л л и б а к н е у с п е л с р е а г и р о в а т ь н а н е г о » , — з а я в и л А р н и е л .

Наставник «Виннипега» ранее работал с Овечкиным — с 2018 по 2022 год он был ассистентом в «Вашингтоне».

2 февраля «Вашингтон» уступил «Виннипегу» в овертайме со счетом 4:5. При этом именно Овечкин забросил шайбу, которая спасла его команду от поражения в основное время и перевела игру в овертайм. Отмечается, что скорость шайбы при броске россиянина составила 142,9 км/ч.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. После гола «Виннипегу» Александр отстает от Гретцки на 17 шайб. Соответственно, для того, чтобы единолично возглавить список лучших снайперов НХЛ всех времен, ему нужно забросить еще 18 шайб.