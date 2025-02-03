Панарин оказался должен российской налоговой

Один из самых высокооплачиваемых хоккеистов NHL Артемий Панарин несколько месяцев не может погасить долг перед ФНС России. Как сообщает Telegram-канал Mash, спортсмен с годовой зарплатой более 1,14 млрд рублей задолжал 75 тысяч рублей.

По информации канала, у Панарина нет бизнеса в России — лишь одноименный благотворительный фонд. Организация также занимается изданием книг, газет, журналов, предоставлением финансовых и социальных услуг. Недавно налоговая служба выставила хоккеисту счет на 74 796 рублей, однако ни на одно уведомление он не ответил.

Отмечается, что в отношении спортсмена могут принять меры принудительного взыскания. Панарину грозит блокировка счетов и иск в суд.

Напомним, что сейчас Панарин играет за «Нью-Йорк Рейнджерс». За прошлый сезон он установил новый рекорд как для «Рейнджерс», так и для российских игроков NHL — 120 очков и 49 голов.