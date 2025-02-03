Ротенберга назвали главным стендап-комиком в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил приглашение на Матч звёзд — 2025 КХЛ в Новосибирске стендап-комиков в качестве вторых тренеров команд и заявил, что без главного тренера СКА Романа Ротенберга звёздный уикенд Континентальной хоккейной лиги не будет иметь высоких рейтингов.

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« Р е б я т а , я , в о з м о ж н о , с т а р о м о д е н , н о в ч ё м ф и ш к а ? П р и в л е к у т л и э т и , и з в и н и т е з а в ы р а ж е н и е , с т е н д а п е р ы д о п о л н и т е л ь н у ю а у д и т о р и ю к х о к к е ю ? Н е п р е в р а т я т л и х о к к е й н о е с о б ы т и е в б а л а г а н п о ш л о с т и и с а м о у н и ч и ж е н и я ? В а м н у ж е н и с к л ю ч и т е л ь н о р е й т и н г ? Х о р о ш о . Т о г д а з о в и т е г л а в н о г о т р е н е р а С К А ! И я н е ш у ч у , в ы т о л ь к о п о с м о т р и т е н а ш у п р е с с у . В С М И в э т о м х о к к е й н о м с е з о н е н а с т о я щ и й с т е н д а п - к о м и к у н а с т о л ь к о о д и н – г л а в н ы й т р е н е р С К А . К а ж д а я е г о п р е с с - к о н ф е р е н ц и я р а з д ё р г и в а е т с я н а ч а с т и , о т к л и к о в – с о т н и , в н и х б е з у м с т в у е т в е с ь С С С Р – о т П р и б а л т и к и д о У к р а и н ы . Т а к ч т о н е с о м н е в а й т е с ь , б е з э т о г о т р е н е р а М а т ч з в ё з д н и к а к о г о р е й т и н г а н е д а с т . Я в а м с к а ж у , ч т о э т о т п с и х о з н а б и р а е т х о д . П р е с с а в о з б у ж д е н а д о п р е д е л а , б у д и л ь н и к и з в е н я т , и д а ж е р е б я т и ш к и , р а з л о ж и в ш и е н а ш ф у т б о л , т е п е р ь п е р е б е г а ю т р а з л а г а т ь н а ш х о к к е й . Т а к в о т , э т у п у б л и к у я х о ч у о х л а д и т ь . Р е б я т а , в ы п о к а с а м и н е п о н и м а е т е , ч т о п о п а л и в п о с т а в л е н н у ю в а м л о в у ш к у , и р а б о т а е т е н а С К А . М о й с о в е т : о т д ы ш и т е с ь , в к л ю ч и т е м о з г и – и п о р а б о т а й т е н а в е с ь р о с с и й с к и й х о к к е й , – ц и т и р у е т К о ж е в н и к о в а R u s s i a - H o c k e y . r u .

КХЛ пригласила на Матч звёзд в качестве вторых тренеров команд Айдара Гараева, Алексея Стаховича, Евгения Чебаткова и Хетага Хугаева.