В «Филадельфии» оценили приход в команду российского нападающего

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер высказался об обмене с «Калгари Флэймз», в результате которого клуб пополнил российский нападающий Андрей Кузьменко.

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« Э т о б ы л а с л о ж н а я с д е л к а , п о и т о г а м к о т о р о й м ы н е м н о г о р а з г р у з и л и с в о ю п л а т ё ж н у ю в е д о м о с т ь . Э т о д а ё т н а м ш а н с с д е л а т ь б у д у щ е е н а ш е г о к л у б а б о л е е с в е т л ы м . К у з ь м е н к о д о к а з а л , ч т о о н м о ж е т б ы т ь о ч е н ь о п а с е н в а т а к е . О н у м е е т з а б и в а т ь г о л ы и , н а д е е м с я , п о м о ж е т н а ш е й и г р е в б о л ь ш и н с т в е . Н е м о г у г а р а н т и р о в а т ь е г о б у д у щ е е в к л у б е , н о м ы х о т и м п р о в е р и т ь е г о в д е л е » , – ц и т и р у е т Б р и е р а п р е с с - с л у ж б а к л у б а .

Кузьменко по завершении сезона может стать неограниченно свободным агентом.